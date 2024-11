Cali se queda sin Luis Miguel en concierto por la celebración de los 97 años del América de Cali.

A pesar que los promotores del concierto de Luis Miguel, se encuentran revisando alternativas para una nueva fecha. En redes se ve en instagram la palabra «suspendido». Desde hace dos días, «Conciertos Colombia» que se especializan en la información de conciertos, anunciaba que el motivo de la cancelación. Todo se debía a que en la fecha propuesta febrero 15, el equipo de Fútbol América de Cali, celebraría sus 97 años. «Según los organizadores, esto no quiere decir que no se vaya a hacer el concierto, ya que los interesados y fans del Sol de México, podrán recuperar el valor de las boletas, o canjear sus entradas para otros conciertos o para la próxima fecha de la presentación». Lo que deja un sin sabor entre los asistentes.

La razón dada por los empresarios

“El Estadio Pascual Guerrero, por ley, solo se presta una vez por mes para un evento que no sea deportivo, eso ha arruinado muchos eventos, como el de Bad Bunny en años pasados. Este tipo de artistas piden el estadio, pero lamentablemente para el día del concierto de Luis Miguel, planteado para 15 de febrero el estadio está tomado y no hay dónde realizarlo, y el artista no acepta un lugar que no sea un Estadio y en Cali no hay otro lugar. Por el costo del artista no da para un Diamante de Béisbol. El artista está de tour de país en país y ciudad en ciudad, tiene la agenda ya planeada. Hay que reprogramar el concierto, aún no se ha dado la fecha” expresó un ejecutivo de la organización que hace el concierto en Cali. La pregunta que quedó en el aire es qué pasó y si esto se sabía por qué se anunció el Concierto de Luis Miguel en la Sultana del Valle desde año anterior. Miles de personas, compraron sus entradas, no están felices pues a la fecha no hay comunicado. “Cali Vive es el operador del tour solo en Cali y en Bogotá la fecha no lo afecta” dijo el vocero. Y como CMN Events son los dueños de la gira, ellos deben emitirlo.

Luis Miguel en Bogotá sigue adelante y tiene entradas disponibles anuncian empresarios. Las fechas para este se llevará a cabo en el Coliseo Med Plus, el 17 y 18 de febrero 2024.

