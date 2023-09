Caldentey: “A la gente que espera que nos vaya mal, lo siento”

in

Gotemburgo (Suecia), 22 sep (EFE).- La internacional española Mariona Caldentey reconoció tras la victoria ante Suecia que “seguramente había gente esperando que perdiéramos para seguir criticándonos y tirándonos piedras contra nuestro tejado, pero hemos estado fuertes como grupo y estaba escrito que teníamos que ganar hoy. A la gente que espera que nos vaya mal, lo siento”.

Caldentey, que fue preguntada en zona mixta si tenían la sensación de que había gente esperando una derrota este viernes, dijo que sí, pero también destacó que “mucha gente nos critica, pero mucha otra nos apoya y eso lo notamos y lo agradecemos. A periodistas, medios, jugadoras, aficionados… No todo es malo y nos quedamos con eso”.

“Teníamos muchas ganas de jugar, que es lo que queremos hacer y lo que se nos da bien, y creo que lo hemos demostrado. Era un partido difícil a nivel mental. Estábamos muy cansadas y agotadas mentalmente, pero el partido se nos ha dado bastante bien. Estamos preparadas para competir así y estamos contentas”, dijo.

La futbolista mallorquina del Barcelona expresó que le dan un valor muy alto a esta victoria en Gotemburgo. “La sensación es de los mejores partidos que hemos jugado como equipo, incluso durante el Mundial. Es una satisfacción muy grande que te salgan las cosas bien y jugar bien como equipo”.

“Sabemos sufrir, nos han marcado y hemos remontado en los minutos finales, esas cosas antes nos solían pasar al revés. Tenemos que estar orgullosas y pensar en el partido contra Suiza”, dijo.

Sin embargo, Caldentey expresó que no ha sido una liberación ganar. “Es felicidad, liberación tampoco sé hasta qué punto teníamos esa presión, porque, siendo totalmente honestas, si hoy lo hubiésemos dado todo como hemos hecho y no hubiésemos ganado, no hubiéramos tenido nada que reprocharnos”, afirmó.

“Este equipo siempre muestra fuerza y carácter. Hemos hecho nuestro juego, a lo que quiere jugar España y nos quedamos con eso. Estaba muy tranquila (al tirar el penalti que le daba la victoria por 2-3 a España). Alexia me ha dicho que si estaba bien y lo quería tirar, que lo hiciera”, contó.

Por otro lado, sobre la llamada de Montse Tomé comentó que “no voy a entrar en la convocatoria porque ya hablaron las capitanas, fue una sorpresa que me causó decepción y enfado. Ellas (Alexia Putellas e Irene Paredes) ya explicaron el proceso y decidimos que era lo mejor quedarnos aunque no era lo que queríamos y pese a dormir poco hemos ganado”.

Por último, la delantera española dijo sobre el gesto de Suecia, que sujetó junto a ellas una pancarta con el mensaje “Se Acabó” antes de empezar el partido, que “estamos muy agradecidas y les hemos dado las gracias, es una lucha de todas como decía el cartel”.

“Suecia siempre es una selección ejemplar, en juego, sociedad, cultura y en cómo son como equipo. Sabíamos que teníamos la suerte y la desgracia de jugar contra ellas porque son muy buenas, pero siempre son solidarias”, finalizó.

Por: EFE