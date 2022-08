Caimán ocasiona pánico en jardín escolar

Gran susto se llevaron los profesores del jardín escolar “capullitos” del municipio Simití del sur del Bolívar, cuando encontraron un caimán de 2 metros dentro de las instalaciones al enseñar a los menores sembrar maíz.

El caimán de 2 metros causó alboroto al encontrarse en un árbol de limón que se ubica en uno de los salones de clase. “Esto fue un alboroto impresionante porque todos los niños estaban admirados al ver ese animal tan grande y con ese metraje que se manda y el peligro que para ellos era inminente”, expresó una de las docentes del jardín.

Expertos analistas explican que la aparición de estos animales en zona urbana es común y frecuente en épocas de invierno, ya que esta especie buscaría la tierra firme.

