Granada, 28 nov (EFE).- El nuevo entrenador del Granada, el uruguayo Alexander ‘Cacique’ Medina, calificó este martes su primera experiencia en Europa como “un gran desafío” que afronta “con ilusión y convencimiento” de que puede lograr la permanencia en Primera de los andaluces.

“Tengo mucha ilusión de trabajar en conjunto para lograr el objetivo de dejar al Granada en Primera División. Tras un primer contacto comenzamos a hacer análisis en profundidad de la plantilla y creemos que estamos capacitados con nuestro trabajo para llevar adelante los objetivos”, dijo Medina esta tarde en su presentación oficial.

Llegar al Granada es para el técnico “un gran desafío, uno de los mayores que se puede tener como entrenador” que afronta “con ilusión y convencimiento” y creyendo “en el material” que tiene a su disposición.

“A los entrenadores sudamericanos nos cuesta entablar un desafío en Europa, pero cuando me interesé por el equipo me gustó mucho las características de muchos de sus futbolistas”, agregó.

“Queremos que la afición se sienta representada con lo que ofrece el equipo, con lo actitudinal y el juego. El mayor desafío es tratar de lograr buen posicionamiento e intensidad en la parte defensiva y ofensiva”, reconoció.

Medina, de 45 años y que llega al Granada con tres ayudantes en su cuerpo técnico, promete “asociación y juego combinado” pero también “ataques rápidos por las características de los jugadores”, aunque lo que más le preocupa es el trabajo defensivo.

“Tenemos que ocuparnos por el aspecto defensivo, es la faceta que a corto plazo hay que acomodar. El aspecto defensivo incorpora a todo el equipo no solo a la defensa, tratar de que desde el posicionamiento y el bloque compacto haya más dureza en esas situaciones para bajar los goles en contra”, destacó.

Medina quiere un Granada “intenso y que tenga pasión por jugar cada pelota”, sin ocultar que “el desafío más grande es tratar de hacer un equipo duro en el que la afición se vea identificada”.

“Confío mucho en esta plantilla, obviamente van a venir fichajes en invierno, no sé cuántos porque no tenemos el análisis cerrado. Le tengo mucha confianza y mucha fe a estos futbolistas”, aseveró.

El uruguayo se ha encontrado un vestuario “de sentimientos encontrados”, ya que hay “tristeza por la marcha de un gran entrenador (Paco López) y una persona que dejó marcado a fuego a estos futbolistas no sólo a nivel profesional”.

“Caló muy hondo en el sentimiento. Los vi tocados al irse una referencia, pero también se renueva la ilusión con un nuevo entrenador y encontré predisposición al trabajo, aceptación, intensidad, situaciones que nos da para ilusionarnos. El mensaje es claro y convincente, los jugadores tienen que interpretar rápido lo que queremos”, sentenció.

Medina cree que el fin de semana van a hacer “un gran partido” ante el Real Madrid, reconociendo que a corto plazo “hay que trabajar varios aspectos, psicológico, táctico, técnico y lo sentimental” porque “el fútbol pasa por un aspecto pasional que también hay que tener”.

El nuevo técnico del Granada pidió a la afición “optimismo, convicción, seguir apoyando al equipo, fe y confianza” porque “este equipo de trabajo va a dar lo mejor para que el Granada cumpla sus objetivos”.

“No entrenar hasta ahora en Europa no quiere decir que no estemos capacitados para hacerlo. Llevamos mucho tiempo preparándonos para dar el salto. Vimos que en este equipo podíamos reflejar nuestra idea de juego. El fútbol nos va a poner situaciones complicadas por delante, salvarse no va a ser fácil para el Granada pero tampoco para nadie”, subrayó.

Por: EFE