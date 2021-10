Proponen instituir las cabalgatas como una actividad económica y recreativa en el país

Ante la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que busca instituir las cabalgatas como una actividad económica, recreativa y cultural en el país, hecho que generó un amplio debate entre algunos senadores.

La propuesta está siendo impulsada en su mayoría por congresistas del Centro Democrático, y pese a que muchos de los senadores pidieron archivarlo, fueron las mayorías quienes ganaron.

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, resaltó la importancia de impulsar el proyecto. “Considero que no hay departamento en Colombia donde no se realicen cabalgatas, donde no haya afición y amor por el caballo. Quiero dejar claro que aquí hay todo un compromiso del texto y del Congreso en garantizar el bienestar animal y reglamentar una actividad que genera más de 480.000 empleos directos e indirectos”, aseguró.

Además, explicó que hay un artículo del proyecto que propone el cobro obligatorio de la contribución que será destinado para garantizar el bienestar de los equinos.

Sin embargo, el representante Juan Carlos Losada no estuvo de acuerdo con el proyecto, pues manifestó que es «vergonzosa situación la que se vive en la Cámara donde se pretende pupitrear un proyecto que busca promover las cabalgatas en detrimento del bienestar animal de los equinos. Poco vale que hoy sea el día mundial de los derechos de los animales, prevalecen los intereses económicos», escribió en su cuenta de Twitter.

Presidenta @JenniferAriasF : «Este proyecto busca por ejemplo que se tenga un límite máximo de distancia en las cabalgatas y los caballos no se vean extenuados, y que los concejos municipales regulen las cabalgatas» #PlenariaCámara pic.twitter.com/9jilUCetxz — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 5, 2021

Para leer más noticias nacionales, haga clic Aquí