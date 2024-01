VIDEO. Busca protección: joven amenazada por su expareja en Bogotá

Este video toma lugar en Funza, Cundinamarca, donde quedó grabado el momento en que el hombre, agresor de la denunciante, esta frente a la casa de la mujer amenazada ejerciendo intimidación sobre la hermana de ella.

«El me amenazaba con cuchillo, me golpeaba los brazos y las piernas, me intentaba asfixiar, una ocasión me pego con la puerta de la camioneta en la pierna», exclama la joven preocupada por no recibir apoyo de las autoridades.

«Él de un cabezazo me rompió un diente», agrega la joven preocupada.

La mujer destaca que aunque el hombre la ha golpeado en varias oportunidades e incluso ha ido hasta su casa a buscarla con un cuchillo en la mano, ninguna institución le ha brindado protección.

De acuerdo con la joven víctima del maltrato, ella sostenía una relación con el agresor hace un par de meses y vivieron juntos, hasta que los actos violentos se intensificaron.

«De un momento a otro la relación se torno violenta cuando el hombre a parte de golpearla y amenazarla con un cuchillo, la intentó asfixiar», señala la hermana de la víctima que ha sido testigo de los sucesos reiterativos.

Incluso, según testimonios, hubo un momento en que el hombre puso el cuchillo en el cuello con tal de amenazar a la hermana de la joven para que le entregara información sobre la mujer.

En ese momento, la víctima de maltrato estaba en el hospital, mientras la hermana estaba presenciando estos hechos.

¿Cómo es la cotidianidad de la joven amenazada?

Destaca esta mujer que cada vez que va a salir a la calle, tiene que hacerlo en compañía de familiares, amigos o alguien que la proteja.

Debido a que ninguna institución le ha brindado protección hasta el momento.

