Los hechos se presentaron entre Barranquilla y Soledad, Atlántico, cuando varios conductores observaron que encima del techo de un taxi estaban transportando un ‘burro’. La situación produjo todo tipo de pronunciamientos y críticas de amantes y defensores de animales, pero cuidado, no todo es como parece.

Resulta que sí era un burro, pero no de verdad, el animal estaba hecho de material sintético. No obstante, el conductor del vehículo no se salvó por esto de un comparendo.

El director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, Jesús Montenegro, informó que “Estamos dándonos a la tarea de verificar a quién pertenece el carro para establecer un comparendo por sobrepeso y por exponer la seguridad de los actores viales, pero es una situación preocupante porque es algo que no debe pasar en las vías”.

¿Qué dijo el dueño del burro?

Después de que se hiciera viral este particular caso, El Heraldo se comunicó con el hombre dueño del muñeco, identificado como Feliciano Plaza Córdoba, quien se dedica a este tipo de actividad.

“Yo vine en el taxi, pero nunca nos detuvieron ni nos pusieron comparendo”, manifestó.

Feliciano inclusive en su cuenta de TikTok tiene varios seguidores, gracias a las publicaciones de sus creaciones en las invita a la conservación de este animal, el cual en muchas ocasiones es víctima de maltrato.