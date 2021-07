¡No tienen permisos! Se conocen detalles nuevos del caso de la joven que murió en bungee jumping

Tras la lamentable tragedia que se registró en los últimos días, donde una joven falleció tras caer de un bungee jumping en un puente entre Fredonia y Amagá, Antioquia, se conocieron nuevos detalles.

Inicialmente, las autoridades revelaron que la empresa que prestaba este “deporte extremo”, no tenía ningún permiso para operar o prestar el servicio de bungee jumping en este lugar de Antioquia.

“Es una entidad que no contaba con el permiso, en especial de nuestro municipio. En ningún momento nuestro municipio ha sido solicitado ni consultado. Las medidas que nosotros vamos a tomar son medidas extremas, es que es una gran irresponsabilidad y nosotros andamos desconcertados con este tipo de situaciones que se dan a través de las redes sociales y estos grupos que son privados y se pone en riesgo a diario la vida de la gente”, manifestó Gustavo de Jesús Guzmán, alcalde de Fredonia para Caracol Noticias.

También se conoció que en el viaducto del antiguo Ferrocarril de Antioquia esta práctica es bastante recurrente cada domingo y hay dos empresas que prestan el servicio en el lugar, las cuales se van alternando. Sin embargo, en el lugar se han presentado varias tragedias en distintas circunstancias, pues en un puente que no cuenta con la seguridad para movilizarse sobre él.

Yecenia había llegado con un numeroso grupo para practicar bungee jumping

Se conoció que el día de la tragedia, esta joven había llegado con un grupo de 90 personas y que ella era la última en realizar la práctica. Sin embargo, se habría presentado la confusión en donde saltó al vacío sin estar asegurada.

Según el parte médico, murió mientras caía, al parecer por un paro cardíaco, es decir que su deceso no fue por el fuerte golpe.

Tanto los allegados a la joven y la ciudadanía en general han reclamado que se investigue a fondo la situación, no solo por justicia frente al caso de Yecenia, sino también para que más personas no arriesguen sus vidas con empresas que no son aptas para ofrecer este tipo de servicios.

VIDEO: ¡Qué tragedia tan horrible! Una joven murió al caer de un ‘bungee jumping’ en Amagá https://t.co/FFgdBuAkDE — Minuto30.com (@minuto30com) July 19, 2021

