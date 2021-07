Britney Spears afirmó que no subirá a los escenarios mientras su padre la siga controlando

La cantante Britney Spears afirmó a través de sus redes sociales que no subirá a los escenarios mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida.

Por medio de Instagram detalló: «A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando… ¡¡¡¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años».

Fuertes acusaciones de Britney Spears contra su padre y hermana:

Además dejó claro que no le gustó que su hermana cantara sus canciones. «¡¡¡¡¡No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara MIS CANCIONES remezcladas!!!!!», escribió Britney Spears en la publicación.

«¡¡¡¡Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo!!!! Esta tutela legal mató mis sueños…así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo…¡¡¡¡y aún así la gente lo intenta!!!», lamentó la artista.