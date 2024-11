Getafe (Madrid), 1 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que el Real Madrid fue el justo ganador del encuentro que disputó ante su equipo (0-2) y reconoció que el conjunto azulón tuvo enfrente "a un transatlántico" que está en un gran momento de forma.

El técnico azulón valoró positivamente la actitud de sus jugadores pese a la derrota y alabó al Real Madrid, ahora líder de Primera División tras sumar los tres puntos en el duelo que tenía que disputar aplazado por la Supercopa de España.

"No es que haya sido el partido más flojo, es que teníamos enfrente al mejor equipo del campeonato junto con el Girona. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Lo hemos intentado desde el principio. Una pena habernos encontrado con el primer gol que les dio confianza. Nos rompió el guión Al final el Real Madrid tiene jugadores de un nivel altísimo", dijo.

"Si no es Vinícius es Joselu o Rodrygo o cualquier otro. Han hecho un partido serio y es una victoria justa. Pero no le hemos perdido la cara al partido, hemos sido serios, hemos hecho una presión alta y hemos ido a por el encuentro en la segunda parte. Lo hemos intentado y sabíamos que en cualquier acción con jugadores muy dinámicos y veloces podían hacer el segundo", añadió.

"A la afición también hay que darle las gracias. Ha tenido una presencia importante por el horario aunque fuera el Real Madrid. El gol en contra tan pronto ha dejado un poco fría a la afición. Luego ha visto las intenciones del equipo, ha tenido una muy buena respuesta y ha sabido reconocer que los jugadores han dado todo dentro de nuestras posibilidades. Hay que reconocer que enfrente teníamos es un transatlántico", concretó.

También habló sobre el cierre del mercado de fichajes. Bordalás, en las últimas horas, ha perdido a tres jugadores: Enes Ünal, Anthony "Choco" Lozano y Stefan Mitrovic.

"No sé cuánto queda para el cierre y vamos a ver si el club consigue algo para cubrir la salida de Enes Ünal. No sé si está trabajando o no. Me consta que sí. Antes del partido, estaba centrado en el partido. Pero por la mañana he hablado con la dirección deportiva y estaban trabajando para ello. Si finalmente no llega ninguna incorporación es porque no se ha podido y el club no lo ha considerado oportuno. Si no puede fichar en este mercado, tendremos que afrontar la segunda vuelta con los jugadores que tenemos. Y a partir de ahí, se pensará en la temporada siguiente".

"La salida de Enes ha sido una sorpresa. Pero si es bueno para los intereses económicos del club, los entrenadores nos tenemos que adaptar. Somos un club pequeño, hay una oportunidad para que el club crezca y mejore a nivel económico. No tengo ninguna duda de que se intentará sustituir a un jugador importante que ya estaba recuperado y que iba a ser importante en la segunda vuelta", concluyó.

Por: EFE