Impactante VIDEO de un bombardeo en plena zona residencial en Chernihiv, Ucrania

Por medio de un impactante video que fue publicado por The New York Times, se conoció el momento exacto de un bombardeo en plena zona residencial en Chernihiv, Ucrania, el cual se registró este 3 de marzo.

Y es que en el video que fue grabado por un conductor, se ven los proyectiles caer en plena zona residencial, generando una fuerte explosión. Luego, se alcanzan a observar varias personas corriendo entre el humo que cubrió toda la calle.

El bombardeo se registró cerca de apartamentos, farmacias y un hospital.

De acuerdo a medios locales, al menos 33 personas murieron en este ataque ruso en plena zona residencial de Chernihiv.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF

