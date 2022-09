Alcaldesa de Bogotá apoya al Alcalde Daniel Quintero sobre la prohibición de carros a gasolina

in

Durante la mañana de este miércoles 21 de septiembre, el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que por Decreto a partir del 2035 quedará prohibida la venta de vehículos que funcionen a combustión de gasolina en la ciudad.

La propuesta ha generado toda clase de reacciones, gremios ambientalistas dicen estar de acuerdo y otros gremios de comercio aseguran que no es la solución al cambio climático, en pocas palabras, es un planteamiento que está generando polémica.

Al respecto, la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que está de acuerdo con la estrategia, «Sin duda y no solamente la venta de vehículos si no en general sustituir cualquier medio productivo o de transporte que use energías contaminantes… celebro la iniciativa de Daniel, yo creo que todo eso es muy importante», agregó la mandataria local.

El decreto que establece esta decisión en el Distrito contempla además la creación de una Mesa Técnica de Adaptación Climática cuyo objetivo será desarrollar las acciones tendientes a desincentivar el uso de vehículos a gasolina.

Medellín tomó el antecedente de países como España, donde desde el año 2021 se emitió una ley que prohíbe la venta y compra de vehículos de combustión interna para el año 2040, y de paso acató las recomendaciones que durante años ha realizado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a gobiernos locales y nacionales de todo el mundo.

