Boda de «La Segura» tendría rifa para que asistan 10 fans

Novio de «La Segura» piensa ya en cómo será la boda y tendría una idea para que 10 fans puedan asistir a la fiesta de la influencer.

La posible ganadora que le compite a Karol Sevillano el primer puesto de la Casa de los Famosos Colombia es «La Segura«. El canal lo sabe y los números de rating no mienten por lo que estas serían las dos que irán a la final según expertos. Por eso el show que se montó para que su novio llegara y le pidiera matrimonio sería toda una novela que terminaría en boda donde este «casorio» será un show de redes.

Ignacio Baladán «el uruguayo que es una celebridad como Chef en Perú y tiene una pastelería«, entregó detalles en una entrevista del Canal RCN sobre el romance y lo vivido en su entrada de la pedida de mano Natalia «La Segura». Pero lo que más llamó la atención fue que habló de cómo será la boda. En primer lugar dijo «que se llevaría a cabo en medio de una playa y los invitados principales serían sus familiares y amigos más cercanos«. Hasta ahí es un pastel para las redes sociales y seguramente para un medio que les compre la exclusiva.

Agradecido por el apoyo que le dan «La Segura», Baladán se sintió respaldado en Colombia y su vuelo desde Perú cumplió el objetivo. «No hubo guión como lo escribió la primera vez y en esta oportunidad, dejó que el corazón hablara«. La lágrimas fueron «emociones» por el paso importante en sus vida y que tenían muchos ojos ahí. «Nos vamos a casar» fue el grito después de entregar el anillo y darle el sí.

Boda con fans y famosos

Al preguntarle sobre los invitados Ignacio Baladán prometido de «La Segura» dijo que invitaría a todos, «incluyendo al Team Galáctico» a todos aseveró sin dudarlo. «Si ya no quieren venir eso es problema de ellos». Ante si invitaría a Martha, «recordó que fue el primero en saludar a Martha Isabel Bolaños y a Julián». Para él su novia no se dio cuenta de ese saludo por la efervescencia. «La educación no se va a perder nunca«. Sabe que ambas son mujeres con mucho temperamento y carácter por lo que se han dicho en la Casa de los Famosos «al ser muy parecidas». Dejando entrever que por eso chocan tanto. Pensó que iban a ser buenas amigas y se equivocó.

Pasando a los fanáticos que los siguen pueden estar en la boda, Baladán abrió la puerta de 10 fans como invitados y seguramente una rifa o convocatoria que mueva las redes. Una oportunidad que si no aprovechan VIX o RCN para generar rating. Finalmente no habló del costo del anillo, dudó frente a si era de diamantes y la boda podría ser en Perú, Uruguay o Colombia. Algo que se sabrá en contadas semanas.

La presentadora y conductora peruana «Magaly TV» puso en duda todo esto aseguró que fue un show la pedida de mano.

