Bob Dylan recupera en un álbum su histórica gira por Japón en 1978 con temas inéditos

Madrid, 5 oct (EFE).- Doce años transcurrieron entre la última gira internacional de Bob Dylan y la que en 1978 le llevó a numerosos países fuera de Estados Unidos entre ellos Japón, conciertos que fueron grabados y que Sony Music recupera ahora bajo el título de «The Complete Budokan 1978» con numerosos temas inéditos.

De aquella cita que incluyó con once actuaciones históricas sus primeros conciertos en el país del sol naciente, ocho fueron celebrados en el Nippon Budokan Hall de Tokio y dos de ellos fueron grabados, los del 28 de febrero y el 1 de marzo, que sirvieron como base para el lanzamiento ese mismo año del disco «Bob Dylan at Budokan» con 22 interpretaciones.

Por primera vez con las actuaciones completas de Dylan, será el 17 de noviembre cuando vea la luz una nueva edición remasterizada a partir de las cintas originales multipista de 24 canales y que, en su edición más lujosa, llegará integrada por 4CD, con un total de 58 cortes, 36 de ellos nunca antes publicados.

Considerado uno de los cantautores más importantes e influyentes de la historia, Premio Nobel de Literatura en 2016, en aquel 1978 en el que salió de gira mundial para ofrecer 114 conciertos ya había publicado lo más granado de su discografía, inaugurada en 1962 con el homónimo «Bob Dylan».

«Knockin’ On Heaven’s Door», «Like a Rolling Stone», «Blowin’ in the Wind», «The Times They Are A-Changin'» o «Mr. Tambourine Man» aparecen así en este trabajo en directo.

