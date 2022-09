in

Blonde, la película biográfica sobre la icónica Marilyn Monroe, ha desatado fuertes escenas por las escenas de desnudos.

La protagonista de Blonde, Ana de Armas, defendió las fuertes escenas que se muestran en la producción que buscaba mostrar quién fue realmente Marilyn Monroe o Norma Jeane, su verdadero nombre.

Durante entrevista para Entertainment Weekly, la actriz aseguró que se sintió muy segura ya estaba preparada para enfrentar las escenas.

“La gente lo pasa peor viendo esas escenas que yo rodándolas, porque sabía lo que estaba haciendo y me sentí muy protegida y segura… No me sentí explotada en ningún momento porque yo tenía el control”, afirmó Ana de Armas.

‘Blonde’ ha dividido a la crítica