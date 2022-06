in

Por medio de un comunicado el cantante paisa conocido como Blessd habló sobre supuestas amenazas de muerte a mánager de imitador.

Stiven Mesa Londoño más conocido como Blessd, fue señalado por el mánager de Jefferson Sánchez, imitador del reguetonero Andrés Felipe Sánchez, de una supuesta amenaza de muerte. Con videos publicados en redes sociales aseguraron señalamiento en contra del cantante paisa.

La denuncia fue realizada el pasado 6 de junio a un fiscal de la Unidad Especial de delitos contra la Libertad y Dignidad Humana de Medellín, aseguró el mánager del imitador.

Ante dichas declaraciones, “En ningún momento se le forzó a quedarse en la reunión, ni se le secuestró, ni se les impidió llevar el carro, al contrario, y como se ve en el video con el que cuenta mi equipo, al señor Andrés le fue solicitado llevarse el carro, pero el no quiso y después llegó con policías grabando para decir que le tenían retenido el carro, sin embargo, fue él quien no se quiso ir y no quiso llevarse el carro cuando se terminó la reunión y todos se fueron del estudio».

Y agregó: «Pese a que se les ofreció la posibilidad de hacer un acuerdo y teniendo en cuenta que esta reunión, faltando a la verdad, fue utilizada para desacreditarme, el equipo de abogados ya dio inicio a las acciones legales, información esta que no ha revelado el señor Andrés pese a haber sido notificado”.