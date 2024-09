Billie Eilish «sale del closet» en entrevista y pierde seguidores que no esperaban que revelará su tendencia sexual abiertamente.

Hay artistas que son sensibles y expresan lo que sienten. Billie Eilish la ganadora de un Oscar, Premios Grammys, MTV y Billboard entre otros. Decidió revelar sus preferencias sexuales que había dado pistas hace unas semanas. “Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas» dijo al Revista Variety al ser portada de la publicación en los Estados Unidos. Recordando como una vez respondió Juan Gabriel cuando le preguntaron si era Gay, Billie Eilish lo dijo así: Me atraen como personas. Me atraen de verdad (…) Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”. Rematando que: «Para ser honesta, nunca me he sentido como una mujer. Nunca me he sentido deseable. Ni femenina. Aún tengo que convencerme de que soy una chica guapa. Me identifico con los pronombres femeninos («she/her»), en inglés y cosas así, pero nunca me he sentido de verdad como una chica«. Curiosamente estas declaraciones le hicieron perder seguidores en sus redes sociales.

BILLIE EILISH TEMA BARBIE



LA CONFIRMACIÓN

Al salir la Revista que no había mirado expresó: «Pensé: ¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía«. «Pero vi el artículo y pensé: ‘Oh, supongo que salí del armario hoy’. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan». La reducción de fanáticos es debido a que se le ha acusado de usar comercialmente sus preferencias sexuales. «Han acusado a Eilish de fingir su pertenencia al colectivo LGTBIQ+ con la intención de sacar beneficios comerciales». Como cuando sacó el video «Lost Cause» que tenía contenido femenino explícito.

LA ENTREVISTA Y PORTADA POLÉMICA VARIETY BILLI EILISH

