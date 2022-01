Las bibliotecas públicas de Medellín abrirán esta semana

Las bibliotecas públicas de Medellín retomarán sus actividades desde el próximo martes 11 de enero luego de haber tenido un receso por el fin de año.

El regreso del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín será presencial y se cumplirán con las medidas de bioseguridad como distancia entre las personas, desinfección de manos, limpieza de instalaciones, entre otros.

Todos los servicios estarán habilitados: consulta, préstamo de libros, acceso a salas TIC, exposiciones y el préstamo de espacios al aire libre.

Los horarios de los bibliotecas públicas de Medellín

Los parques biblioteca Doce de Octubre, San Antonio de Prado, San Cristóbal, San Javier y Belén prestan servicio de 9:30 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado; los domingos festivos de 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

Los servicios culturales y de préstamo de teatro o auditorio en esos mismos parques biblioteca serán de lunes a jueves de 9:30 p.m. a 8:00 p.m.; viernes y sábados de 9:30 a.m. a 9:00 p.m. y domingos y festivos de 10:30 a.m. a 5:00 p.m.

En cuanto a los parques biblioteca de Guayabal, Ladera, Lusitania y Quintana prestarán servicio en el horario de lunes a sábado de 9:30 a.m. a 6:30 p.m. y domingos y festivos de 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

Las Bibliotecas de Proximidad de Altavista, Ávila, Granizal, Santa Cruz, Limonar, Fernando Gómez Martínez, Palmitas, el Centro de Documentación Jordán y el Centro de Documentación de Primera Infancia – Buen Comienzo prestan servicio de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

Por su parte, las Bibliotecas de Proximidad: Floresta, Poblado, Santa Elena y Casa de la Literatura San Germán, prestarán el servicio en el horario de lunes a sábado 9:30 a.m. a 6:30 p.m. domingos y festivos de 10:30 a.m. a 4:30 p.m.

La Biblioteca de proximidad Popular No 2 normalizará sus servicios con la entrega del nuevo espacio en el horario de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

Cabe recordar que los servicios de la Red de Bibliotecas Públicas están disponibles en el sitio web de la Biblioteca Pública Piloto y de Bibliotecas Medellín.

