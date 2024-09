Bruselas, 6 dic (EFE).- La defensora nicaragüense de los derechos humanos Bianca Jagger reclamó este miércoles a los líderes europeos “no olvidar a Nicaragua” ni la causa de los presos políticos encarcelados por el régimen del presidente de ese país, Daniel Ortega.

“Soy consciente de que hoy en día, con las guerra de Ucrania y Oriente Medio, podemos parecer insignificantes pero realmente vivimos en una dictadura cruel y malévola que hace que todos los nicaragüenses estén en una gran prisión”, explicó en una entrevista a EFE la fundadora y presidenta de la Fundación Bianca Jagger para la Defensa de los Derechos Humanos.

Jagger, que insistió en definirse a sí misma como “defensora y no activista”, viajó a la capital belga para pronunciar un discurso en la Plaza de Luxemburgo, como parte de un evento organizado por la vicepresidenta de la Eurocámara Dita Charanzová y la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, por el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Bianca Jagger expuso el caso del obispo nicaragüense Rolando Álvarez Lagos, cuya causa amadrina ella, con el objetivo de retratar “el calvario” que vive el eclesiástico en el Complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo).

“El régimen de Daniel Ortega publicó 34 fotos y un vídeo haciendo creer que el monseñor está bien, que está recibiendo asistencia médica y ha podido ver a sus familiares. Todo esto es un espectáculo y no es cierto”, explicó Jagger mientras mostraba las fotografías del antes y el después del estado de Álvarez Lagos.

Rolando José Álvarez Lagos, cuyos sermones denunciaban las violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendido de sus derechos.

“He estado pidiendo que le permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a monseñor Álvarez para cerciorarse realmente que no se le reduce la comida, ni está siendo víctima de torturas”, añadió Jagger, que es también embajadora de Buena Voluntad del Consejo de Europa.

Por su parte, la Eurocámara ha condenado reiteradamente la deportación de los 222 presos políticos por parte del régimen de Daniel Ortega, mientras recuerda que la privación arbitraria de la nacionalidad está prohibida por el Derecho internacional.

Por ello, Jagger reclamó ante el Parlamento que "sigan incrementando las sanciones” frente al “movimiento que trata de establecer una relación más amistosa” con el país latinoamericano.

“Es el momento de imponer sanciones, por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, pero también por parte de los países de América Latina que deberían pronunciarse”, denunció en su entrevista con EFE.

En cuanto la actual celebración de la Cumbre del Clima en Dubái, Jagger afirmó que las ONG y los defensores del medio ambiente “no pueden seguir siendo parte del juego” al considerar “una burla” que este evento tenga lugar en los Emiratos Árabes Unidos, país reconocido por producción de petróleo y gas.

“Todos los países europeos que se oponen a la inmigración se darán cuenta de los millones de personas que llegarán a sus fronteras por la destrucción que está causando el cambio climático”, afirmó la embajadora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para el Desafío de Bonn.

Respecto a la lucha por los derechos de las mujeres y niñas, una de las causas que abraza en su Fundación, Jagger consideró que el mundo asiste a un retroceso en los derechos de las mujeres desde la pandemia del covid-19, por lo que pide “una guerra pacífica” para conseguir “la igualdad entre hombres y mujeres”.

Bianca Jagger, reconocida como un icono del estilo y la moda durante la década de los setenta, afirmó durante la entrevista que su vida “hubiera podido ser mucho más fácil si no fuera defensora de derechos humanos” y si no “hubiera abrazado campañas que, en ese momento, no eran tan populares”.

“Las causas que he abrazado son en las que yo creo, sean las mujeres, el medio ambiente o la oposición en Nicaragua. Sigo mi conciencia y tengo la misión de ser una defensora de los derechos humanos, cueste lo que cueste”, sentenció.

Laura P. Gutiérrez

Por: EFE