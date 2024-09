Beyonce en el cine es No.1 en el mundo con Renaissance Tour

Siguiendo los pasos de «The Eras Tour» ahora Beyonce en el cine es No.1 en el mundo con su película que recoge detalles de «Renaissance Tour».

Después del éxito The Eras Tour, al recudar $249,5 millones de dólares por Taylor Swift en el cine, Beyonce inicia su primer fin de semana de estreno de Renaissance Tour con $27,4 millones de dólares. De acuerdo al Box Office su No.1 fue para esta película Renaissance marcando historia para la cantante Beyoncé, que no sólo es protagonista, sino también es la escritora, directora y productora de la cinta. Producción que destaca su gira del álbum ganador del Grammy al Mejor Álbum de Dance/Electrónicay. Esta historia se estrenó en 2,539 cines en Estados Unidos y Canadá. Generando como lo hizo Taylor Swift una conexión con sus fans. Aunque haber aparecido de piel blanqueada, se dice que el público afroamericano no respondió como esperaba. En la película que ha tenido críticas hacia su hija que hace sus primeras apariciones como bailarina, generando fuertes críticas en redes sociales.

BEYONCE EN EL CINE «RENAISSANCE» 2023



El Dato: Lo que está generando este tipo de proyecciones, los millones que recogen y creando una nueva experiencia cinematográfica hace que los artistas, piensen en crear sus películas y abarcar espacios para sus seguidores. Debido a los precios algunos les sale favorable ver este experiencia cinematográfica de un concierto. Karol G con «Mañana Será Bonito», lo hizo y tiene grabado algo similar para lanzarlo.

