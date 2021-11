[Video] ¿No tiene trabajo y le debe al ICETEX? Tranquilo, esto dijo Manuel Acevedo, presidente del Instituto

Hay varios beneficios que ya están disponibles para toda Colombia, el primero de ellos enmarcados en la ley de ‘Borrón y Cuenta Nueva’ ¿De qué se trata?, esto explicó Manuel Acevedo, presidente del ICETEX.

El funcionario precisó, «recordemos que esta ley establece que aquellas personas que se ponen al día o extinguen sus créditos con el ICETEX (…) se les retiraría el reporte negativo que tienen en las centrales de riesgo».

Y ¿Los que no tienen empleo o ganan poco dinero? El ICETEX les respondió

Desde ayer y hasta el 23 de diciembre, la entidad adelanta una jornada de normalización en la que están otorgando beneficios como la condonación de intereses vencidos, moratorios todo con el fin de permitir que los jóvenes se acojan a la ley de «Borrón y Cuenta Nueva».

Quienes no tengan empleo, o perciban ingreso igual o menor a un (1) SMMLV, no deberán realizar sus pagos y no entrarán en estado de mora con su crédito. Igualmente, este modelo permite que el usuario del ICETEX, mientras se encuentre cursando sus estudios financiados, no pague su obligación.

“Esta nueva modalidad complementa, junto con los estímulos, incentivos, alivios y demás cambios hechos en ICETEX, el proceso de transformación de la entidad pensado en el estudiante y su situación, y fortalece el apoyo a los jóvenes para que accedan, permanezcan y se gradúen en el sistema de educación superior”, enfatizó el funcionario.

Dato: De acuerdo con lo explicado por la entidad, estos mecanismo operarán completamente con recursos ICETEX y no afecta ninguno de los recursos destinados a las Instituciones de Educación Superior Públicas del país.

¡Juntos podemos encontrar alternativas para el pago de tu compromiso!👍 Únete a nuestra Jornada de Soluciones en la que te ofrecemos beneficios si presentas mora menor o mayor a 90 días. Infórmate en: https://t.co/1dqgMqliae #IcetexMásCercadeTi pic.twitter.com/dLvpumTTUU — (@) November 9, 2021

