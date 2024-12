Ben Aflleck niega beso a J Lo en la Premiere de su película y las redes se la están cobrando como aburrido en la relación.

En lo que algunos llaman su bio película «This Is Me…Now» de J Lo o mejor Jennifer López, se habla que Ben Affleck no está feliz. Al menos eso se desprendió del incomodo momento que se vivió en la alfombra roja de la Premier. Fotógrafos y Paparzzis «reseñaron como «Ben Affleck niega Beso a J Lo» y se siente en el lugar equivocado. Aunque JLo, intenta que su esposo se siente a gusto, se vio forzado que la «besara para las fotos y cámaras». «Pareciera que ella necesita demostrar que están felices, más que está feliz«, «Él parece harto y aburrido», «Ella suspirara sola siempre, ese señor está en el aire», «Ella es hermosa, pero lo vi a él un poco forzado«. Fueron varios comentarios en post que reseñaron la presencia de Ben Affleck cuando entro en el cuadro de la alfombra roja.

«This Is Me…Now» está inspirada en su vida, sus amores, tristezas y logros donde «The Beniffers» encuentran el amor. O al menos lo que ella cuenta que siempre se quisieron desde esa primera vez que no funcionó. Una confesión que no solo será su nuevo álbum sino el lanzamiento de «This Is Me…Now Tour JLo» 2024, el cual también ella ataviada con un abrigo y un collar con una llave lanzó en Times Square en el día de ayer. Donde se anuncia que los tickets saldrán a la venta este verano y se espera que Ben Affleck la acompañe.





