FOTOS. Curioso caso en Belén: Hombre desaparecido fue encontrado 8 meses después ‘tieso’ en su casa

Manuel B., G., de 53 años de edad estaba desaparecido al parecer desde el 18 de diciembre de 2022 y pasado todo este tiempo, curiosamente fue encontrado sin vida este lunes 14 de agosto, en su propia vivienda ubicada en Belén.

Este caso, genera bastantes interrogantes que aún no tienen respuesta, y es que como bien se diría «a este cuento le hace falta un pedazo».

Resulta que don Manuel, aparentemente se desapareció para sus familiares en enero. En el mes de abril incluso su familia contacto a nuestro medio Minuto30 para que se compartiera la denuncia de la Fiscalía como desaparecido, pero al parecer, siempre estuvo en su casa.

Según versiones, el hallazgo se dio este lunes, luego de que su hijo fuera a tocar la puerta del apartamento donde vivía y no abriera, por lo que decide llamar al Grupo interno de trabajo de búsqueda de la Fiscalía para que le ayudaran a entrar a la casa de su padre.

Es entonces cuando por la fuerza entran a este apartamento y encuentran el cuerpo de este hombre prácticamente ‘disecado’ o como se diría popularmente ‘tieso’. Pues todo parece indicar que llevaba todos estos meses muerto.

Don Manuel fue encontrado de rodillas junto a la cama, pero por el deterioro que presenta su cuerpo, no se pudieron ver a simple vista marcas de violencia que ayudaran a establecer su muerte, por lo que se debe esperar a la investigación para establecer las causas.

Entre las preguntas que surgen de este curioso caso están: «¿Cómo los vecinos no percibieron el olor del cuerpo que se estaba descomponiendo en todos estos meses? ¿por qué no habían entrado a la casa de don Manuel en todos estos meses? ¿consumió o le dieron algo para que su cuerpo no se descompusiera?.»

