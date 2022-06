Belinda casi se desmaya durante un concierto

En redes sociales han viralizado el momento en el que Belinda casi se desmaya durante su presentación en el Festival Machaca.

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir”, dijo a los asistentes.

“Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón”, dijo al mismo tiempo que tomaba una bebida durante su show.

Al parecer, Belinda no puso sostenerse más de pie y se sentó en lo que parece ser un parlante gigante.