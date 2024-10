Un tornado arrasó con varias viviendas en el condado de Montgomery, EE.UU. en donde un bebé fue arrastrado por los fuertes vientos y luego hallado vivo.

El milagro fue concedido a una mujer que estaba con su novio e hijos dentro de su casa, cuando el tornado de categoría EF-3 azotó su residencia.

El bebé fue arrastrado cuando el tornado se llevó la cuna. La madre intentó alcanzarlo pero juntó con su novio fueron arrastrados por los vientos.

Tras pasar el tornado, la mujer pensó que su bebé ya estaba muerto. Sin embargo, la pareja se sorprendió cuando encontró al niño en las ramas de un árbol con lesiones menores.

El paso del tornado en Montgomery dejó seis personas muertas y más de 20 personas heridas.

Sydney Moore says she shielded her 1-year-old and her boyfriend went to grab their 4-month-old when the tornado hit Clarksville. Their baby was found in the rubble and was rushed to the hospital with a mild concussion and facial wound @nc5 Donate here: https://t.co/dDWOO30G02 pic.twitter.com/h1OukmcVjS

— Alexandra Koehn (@NC5_AKoehn) December 13, 2023