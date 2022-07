[Video] En Barbosa halaron a una yegua desde un bus

in

En redes sociales, circuló un video que causó indignación, la imagen muestra como desde un bus en Barbosa, Antioquia, halaban una yegua, haciendola ir al ritmo del bus.

El video rápidamente se viralizó y causó indignación, cibernautas calificaron el hecho como un claro caso de maltrato animal.

Ante todo lo generado a causa de la grabación, el propietario del bus y la yegua se pronunció, en un audio explicó el motivo que lo llegó a trasladar la yegua de esta forma.

«No es maltrato animal, por medio de las redes sociales me entero que las yegua estaba sobre la vía, la yegua es mia y mi reacción fue buscar un acompañante para ir a recogerla y como era un trayeto tan corto, yo andaba con un acompañante y el la cabrestiaba por la ventanilla (…) yo soy protector animal, no puedo dejar que cause un accidente», indicó el ciudadano.

y reiteró, «no es maltrato animal, se trata de salvar vidas, se trata de actuar rápido, antes que cause un accidente, yo andaba despacio, andaba con acompañante. La gente siempre interpreta lo malo».

