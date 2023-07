Barbie, Oppenheimer y Misión Imposible lograron asistencia masiva a cines en Colombia

El 20 de julio no solo fue el día de independencia en Colombia también fue el día del cine con masiva asistencia.

Barbie, Oppenheimer y Misión Imposible se convirtieron en una celebración del cine con 611.195 espectadores, quienes desde tempranas horas acudieron para ver los dos estrenos simultáneos denominados «Barbieheimer» y la saga de acción liderada por Tom Cruise. Con atuendos rosados y looks en honor a la muñeca de Mattel, se vieron niñas, jovenes, madres y hombres fans de la misma que llenaron las salas de todo el país. Otros se decidieron por el drama de la historia del «Proyecto Manhattan» que dio origen a través de Alan Oppenheimer a la creación de la Bomba Atómica un hecho que cambió la historia del Siglo XX con una nómina de Ganadores del Oscar. Finalmente, Misión Imposible no se quedó atrás porque por «rebote» de salas llenas era la tercera opción como quien dice no hay mal que por bien no venga. En redes varios comentarios resaltaron que «fue curioso ver a la gente cantar en Barbie el tema de Aqua y poder decir que no es una película tonta es un potente reclamo social vendido como una película comercial, que carentes de inteligencia no lograrán apreciar». Lastima que la mayoría de copias «eran dobladas» fue la queja de otros pero en resumen los

449.725 espectadores la disfrutaron.

BARBIE TRAILER DOBLADO

En resumen gracias a «Barbie» la moda tuvo un día de cine, Oppenheimer un día de historia y Misión Imposible un día de adrenalina enmarcada en el riesgo de la inteligencia artificial. Lo que si se vendió a granel fueron las crispetas, perros calientes y gaseosas acompañantes que no pueden faltar para ver una buena película.

