Barbie eliminó escena de «flatulencias» y era una ópera de «peos»

Las flatulencias en Barbie tenían una escena pero fue eliminada para no herir subsetibilidades y taparse las narices.

Aunque no se sabe en que momento «Barbie descubriría los peos» conocidos como flatulencias, su directora Greta Gerwig y su socio de edición Nick Houy, tenían una escena que fue borrada de la película. En una entrevista a un medio internacional revelaron que “tuvieron como una ópera de pedos en el medio de Barbie». Pensaron que era muy divertida ya que fue el consenso de todos. Pero luego al pensar si era lo correcto vino la pregunta: la escena gaseosa no estaba en el lugar correcto de la película, lo que finalmente llevó a cortarla, evitando que fuera un desacierto y más por tantos detalles transcendentales que se ven ella como el discurso final de America Ferrera que sigue siendo el mejor discurso o monólogo o femenino del Siglo XXI: «Tienes que estar delgada, pero no demasiado delgada. Y nunca puedes decir que quieres estar delgada. Tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero puedes No pidas dinero, porque eso es grosero. «Tienes que ser un jefe, pero no puedes ser malo. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que debes amar ser madre, pero no hables todo el tiempo de tus hijos. El maldito tiempo. Tienes que ser una mujer de carrera, pero también estar siempre pendiente de los demás. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si señalas eso, te acusan de quejarte. se supone que debes quedarte bonita para los hombres». Así que la escena de «peos» podría haber hecho mella en lo muchos consideran que Barbie mostró más allá el poder de un juguete en el mundo, un mensaje de su creadora que no fue perfecta y la crítica a un mundo en que hay hombres y mujeres perdidos en lo superficial.

TODAS LAS MUJERES SON BARBIES MENSAJE



