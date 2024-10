TQG, de Shakira y Karol G, la primera en la lista de canciones favoritas de Barack Obama en el 2023.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió su lista anual de sus favoritas de 2023, donde destaca el tema de las artistas colombianas Karol G y Shakira, en el primer lugar.

«Estas son algunas de mis canciones favoritas de este año. Déjame saber si hay algún artista o canción que deba escuchar», escribió Obama en su cuenta de X (conocida como Twitter).

Here are some of my favorite songs from this year. Let me know if there are any artists or songs I should check out. pic.twitter.com/8BaeGxWUsv

— Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2023