Atlético Nacional recibirá a Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores este jueves, 3 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Cabe recordar que el cuadro verde de la montaña perdió el pasado 24 de febrero 3-1 y va en búsqueda de alcanzar un difícil resultado frente al equipo de Asunción, que lo deje con vida en el torneo continental.

Este miércoles, 2 de marzo, el Departamento Médico de Atlético Nacional, confirmó las bajas que tiene el equipo de cara al partido de vuelta con Olimpia.

Bajas:

– Baldomero Perlaza Perlaza: Presentó un esguince bimaleolar del tobillo grado 2-3 e intertarsiano del pie derecho. En reacondicionamiento físico.

– Yerson Candelo Miranda: Presenta una lesión muscular grado 2 en el cuádriceps derecho. Retorno fecha 12 vs Deportivo Cali.

– Alexander Mejía Sabalza. Presenta un desgarro en el vasto lateral del muslo derecho. Retorno fecha 12 vs Deportivo Cali – fecha 13 vs Santa Fe.

– John Fredy Duque Arias: Presenta una fractura por estrés en el cuarto metatarsiano del pie derecho. Retorno fecha 14 vs Patriotas.

– Álvaro Anyiver Angulo Mosquera: Presenta un esguince bimaleolar del tobillo derecho grado 3. Retorno fecha 16 vs Águilas – fecha 17 vs Once Caldas.