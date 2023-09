in

Bad Bunny ya no será «El Muerto» de Sony Pictures un héroe latino de Marvel que se enfrente a Spiderman en los comics.

Triste noticia para los fanáticos de Bad Bunny quienes lo estaban esperando para «El Muerto«, la adaptación Live Action de uno de los anti héroe de Spiderman. Sony Pictures, había anunciado con bombos y platillos una película spin off del «Hombre Araña» que protagonizará Bad Bunny como el primer protagonista latino de acción real de Marvel. «Juan Carlos Estrada» es «El Muerto» también conocido, The Dead: The Aztec Zombie. Un luchador con superpoderes que ha hecho pasar su máscara de generación en generación. Cuando «Marcus» pierde ante El Dorado, tomándole 10 años para la revancha. «El Muerto se cruza con Spider-Man durante un evento caritativo en Nueva York en los comics (dos para ser exactos)». Lo que empieza como una pelea amistosa se convierte en una rivalidad cuando el Muerto logra vencer a Spiderman. Bad Bunny, evidencio que Sony archivó el proyecto, dejándolo en el aire.

El Dato: La huelga de Hollywood y los compromisos de Bunny, entre otros detalles hizo que Sony eliminara la película de su calendario de estrenos. Fue en CinemaCon que el cantante, estaba feliz por este papel y habló a la prensa donde «El Muerto» lo habría convertido en el primer personaje latino de Marvel en tener su propia película de acción real en solitario.

