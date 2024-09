Bad Bunny ha sido incluido como «presentador» en los Premio Oscars 2024 generando muchos comentarios en redes sociales.

Después de su corta aparición en «Tren Bala» interpretando a «El Lobo» Bad Bunny esperaba su película en solitario donde iba a ser «El Muerto» de Sony Pictures y Marvel. Parece que ahora si tendrá la oportunidad para ser reconocido como «actor de la música«. Bueno así lo ven en las redes sociales ante la invitación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El cantante urbano, ha sido incluido en un selecto grupo de «verdaderos actores» como Octavia Spencer, Rita Moreno, Nicolas Cage, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth (Thor), The Rock y Michael Jeaton entre otros.

Meet your second slate of presenters for the 96th Oscars. Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/aRogLVYemh — The Academy (@TheAcademy) February 29, 2024

Bad Bunny que estuvo en redes sonando por usar un caballo y la zapateada que Kendall Jenner, le propinó al volver con su ex novio. Hechos que motivaron a las redes a criticar que si esta invitación de los Oscars, «es un premio para reconocer que actúa como cantante. Pues «no canta» y todo es gracias al autotune del cual hay muchos videos. Fue el hombre de radio, manager y ex label de Universal Music, Alberto Marchena que se refirió de forma clara a la invitación de Bad Bunny. Destacando que, «son 8 años de actuación en el papel de cantante insuperable».

Merecido lo de #BadBunny en los Oscars. Ya son 8 años en la actuación. En ese papel de cantante es insuperable. Tan bien representa su papel que llena estadios, gana Grammys y rompe records. Y ese papel de actor secundario o de reparto como “novio” de Kendall Jenner ahí si la… https://t.co/SohnLXHjnJ — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) March 1, 2024



La ceremonia que se transmitirá el domingo 10 de marzo, tendrá la atención por parte de sus fans y por la presencia de verdaderos actores. En que cantarán Jon Batiste, Becky G, Billie Eilis, Finneas O’Connel y Mark Ronson & Ryan Gosling.

Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars. Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152 — The Academy (@TheAcademy) February 26, 2024

