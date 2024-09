Taylor Swift «es irresponsable hablar sobre el cuerpo de una mujer» y defiende a Lady Gaga por rumores de una fotografía.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Las cantantes están más unidas que nunca y en especial Taylor Swift que salió en redes a sentar una posición de respeto. Desde una presentación que tuvo la cantante, el ángulo de las fotografías no le ayudaban mucho generando miles de especulaciones de embarazo. Cosa que vivió también Lady Gaga a principios del mes cuando fue captada medio de la celebración de la boda de su hermana Natali Germanotta en Nueva York. Luciendo un vestido negro y que a lo lejos de los paparazzis se le vió abultado en su medio cuerpo.

Frente a lo anterior, Taylor Swift y la explicación de Gaga que no está embarazada. Ella dijo «es irresponsable hablar sobre el cuerpo de una mujer». Acuñando de «invasivos los comentarios de fanáticos hombres o mujeres quienes no dejaban de opinar en redes sociales. Este gesto ha sido aplaudido pues Swift a pesar que hay vaticinios de embarazo por ella, no se refiere a eso y lo que desea es que paren el matoneo por el cuerpo de las mujeres.



Hace unas horas Monhi vidente hizo un vaticinio que Taylor si está embarazada de Travis Kelce por lo que habrá que esperar. Y asegura que Lady también por lo que serán los medios en revelarlo antes que ellas.

Lee más noticias de entretenimiento