La Avenida el Ferrocarril tiene nuevo paradero de pasajeros

in

Las rutas de los municipios de Rionegro, Marinilla, Santuario y Guarne, que tienen como destino la Terminal del Norte, recibieron autorización para el descenso de viajeros en la avenida del Ferrocarril, cuyo destino sea las universidades de Antioquia y la Nacional, con el fin de preservar la vida de quienes hacen uso diario de estos medios de transporte en el sector.

La autorización permite que entre las 5:00 a. m. y 10:00 a. m., en la carrera 53 desde la calle 67 hasta la 70, se realice solo el descargue de pasajeros, no se permite ascenso en ese sitio ni en el recorrido autorizado para los vehículos afiliados a las empresas de transporte público colectivo terrestre automotor por carretera, que ingresen a Medellín procedentes de las distintas subregiones del departamento.

“Hace muchos años, los estudiantes del oriente de nuestro departamento venían buscando soluciones definitivas y alternativas que les permitieran no tener que llegar hasta la Terminal del Norte para después coger otro transporte y llegar a las universidades de Antioquia y la Nacional. Esta administración tomó la decisión de darle una solución definitiva y radical y por eso emitimos la resolución que permite la modificación de las rutas”, manifestó el secretario de Movilidad, Víctor Hugo Piedrahíta Robledo.

La viabilidad para la modificación del Decreto 0718 del 13 de mayo de 2015 “Por medio del cual se regula el ingreso y egreso de los vehículos afiliados a las empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera y se establece su recorrido desde y hacia las Terminales de Transporte Terrestre de Pasajeros, ubicadas en el norte y sur de Medellín” se realiza con base en los cambios en los sentidos viales de algunas vías, así como la puesta en marcha de nueva infraestructura vial para el transporte público y particular, que hacen necesaria la modificación de algunos recorridos.

“Para mí y para todos los estudiantes es muy bueno. Nos ahorramos mucho tiempo, ya que no tenemos que hacer el transbordo de un bus a otro y no tenemos que hacer el transbordo al metro, nos ahorramos en dinero los dos pasajes, el de ida y regreso que serían más o menos $5.000 al día, a la semana serían $25.000. En tema de seguridad es que, si no tengo el dinero para acceder al bus o al metro, tendría que caminar”, indicó Jazmín Zuluaga, estudiante de la Universidad de Antioquia.

La medida hace parte también de la implementación de la Guía Metodológica de Infraestructura para la Movilidad Activa y Género, la cual busca mejorar la experiencia de caminar para las mujeres, reducir los trayectos a pie entre sus lugares de destino y la Terminal del Norte, que presentan barreras en el transporte activo como seguridad personal, físico espaciales, temporales o de horario.

También le puede interesar: