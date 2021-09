VIDEO: ¡Increíble como hace! Ave lira sorprende ‘llorando’ como un bebé

Por medio de un video publicado por el Zoológico Taronga en Sídney, Australia, se conoció que un ave lira tiene la sorprendente capacidad de imitar el llanto de un bebé; el ave fue grabada justo emitiendo este particular sonido que ha logrado captar la atención de muchos.

Y es que ‘Echo’ es el ave lira que tiene la capacidad de imitar sorprendentemente varios sonidos, pero uno de los que más ha causado impacto es el del llanto de un bebé, pues lo hace de una manera increíble.

Por su parte, el zoológico publicó el video del momento exacto en el que el ave imita el llanto del bebé y dejaron este mensaje: «¡Apuesto a que no esperabas esta llamada de atención! No estás escuchando cosas, nuestro pájaro lira residente Echo tiene la INCREÍBLE capacidad de replicar una variedad de llamadas, ¡incluido el llanto de un bebé!».

Sobre cómo el ave pudo llegar a imitar este sonido, medios locales recogieron que una de las supervisoras del zoológico señaló que es posible que el ave lo haya tomado de los bebés que visitan el zoológico y así logró imitar el llanto.

«Sólo puedo asumir que lo recogió de nuestros invitados. Obviamente, ha estado trabajando en su nave durante el encierro. Pero esto me preocupa, ya que pensé que el zoológico era un lugar feliz para que las familias lo visitaran», dijo la supervisora, según medios locales.

Asimismo, se conoció -a través de la supervisora’ que el ave también aprendió el sonido de un taladro eléctrico y hasta de la alarma de incendio del zoológico.

Es de resaltar que el ave lira es reconocida por los expertos como una de las especies con mejor reproducción e imitación de sonidos.

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls – including a baby's cry!

📽️ via keeper Sam #forthewild #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos

— Taronga Zoo (@tarongazoo) August 30, 2021