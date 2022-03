Así funciona el auxilio que da Colpensiones a quienes ganan menos del mínimo

in

En Colombia hay muchas personas en condición de vulnerabilidad que no llegan ni ganarse un salario mínimo, por lo que Colpensiones cuenta con un programa que busca que estos ciudadanos reciban un auxilio.

Beps se llama el programa, con el que estas personas pueden mantenerse afiliadas al Régimen Subsidiado en Salud y obtener el Seguro Inclusivo, que los protege de accidentes al ejercer su oficio.

Además, esta estrategia no solo los protege en su edad actual, sino que también los protege en la vejez con un ingreso fijo.

¿Cómo acceder a este programa de Colpensiones?

Quienes no tengan un ingreso de un salario mínimo mensual y estén interesados en acceder a este beneficio pueden iniciar con aportar al Piso de Protección Social (PPS) dirigiéndose a una sede de Colpensiones.

Allí tendrán que llenar formularios con los datos requeridos para empezar el proceso.

El trámite pueden hacerlo quienes no están vinculados a una empresa o no tienen un contrato formal, pero también los que sí lo están pero su sueldo no llega a un salario mínimo. En ese caso, el empleador deberá aportar al Piso de Protección Social.

Cabe mencionar que el ingreso vitalicio dependerá de lo que ahorre la persona o su empleador y la contribución que hace el Gobierno, que es del 20 %.

