Los Gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos, anunciaron su respaldo a los proyectos que permitan desarrollar las regiones autonómicas, pero siempre y cuando estos definan mayores recursos para los entes territoriales.

Eduardo Verano De la Rosa, gobernador del Atlántico, aseguró que lo primero que hay que hacer es devolverles a los departamentos los recursos que le han quitado a través de dos reformas constitucionales, teniendo en cuenta que en la Carta del 91 se estipulaba que las transferencias de la nación debían ser del 47 y hoy están congelados en el 22 por ciento.

“Hay unos propósitos filosóficos de avanzar en una autonomía regional, en una mayor descentralización, nuestra insistencia seguirá siendo que si esto no va acompañado de una mayor cantidad de recursos nos quedamos en el papel, nos quedamos en la filosofía y no avanzamos en la realidad; lo que más necesitamos saber es cuánto se transfiere del Gobierno Nacional, de los ingresos corrientes de la Nación hacia las organizaciones territoriales, de un 47 por ciento que estaba previsto en la Constitución, se cambió dos veces para dejarlos congelados en un 22 por ciento; si eso continúa así no avanzaremos de ninguna manera en los procesos de regionalización y autonomía territorial real”, aseguró el mandatario costeño.

Por su parte el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, dijo que se hace necesario pensar que el verdadero país son las regiones y por tanto se debe cambiar la forma como se hacen las transferencias de recursos, dejar de priorizar la densidad poblacional para definir los montos y consultar la realidad de cada región, sus necesidades y requerimientos para el desarrollo.

“No podemos seguir diciendo que Colombia es un país de regiones, Colombia son las regiones. Tenemos que trabajar en cómo devolverles a los departamentos lo que los constituyentes definieron en las transferencias, hoy reducidas a menos de la mitad, pero además convirtieron las transferencias en una camisa de fuerza sin flexibilidad, que le impide a las regiones desarrollar y ejercer su verdadera autonomía”, recalcó el director de la FND.

Tanto Verano como Tavera, señalaron que se hace necesario que los territorios puedan ordenar su aparato productivo, que puedan reorganizar los territorios regionalmente, más allá de los departamentos, de tal manera que el desarrollo se construya desde las regiones y no con parámetros que equiparan como iguales ciudades grandes con pequeñas.

“Leticia no puede seguir siendo medida igual a Medellín, las regiones no pueden ser siendo equiparadas como iguales, es decir, hay que darle otros conceptos y no priorizar sólo la densidad poblacional, sino como trasladamos oportunidades para no seguir tugurizando ciudades y empobreciendo a las regiones”, puntualizó Didier Tavera.