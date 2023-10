Por daños en vía nacional, se presenta ausencia de gas natural en Chigorodó

in

En la mañana de este 21 de octubre, Chigorodó se suma a la interrupción del servicio de gas natural en la subregión de Urabá, por perdida de la banca en el puente sobre la quebrada el Cedro, entre San Juan de Urabá y Necoclí, situación que impide el desplazamiento de los vehículos de gas natural desde el pozo en Sahagún(Córdoba). Por esta novedad vial, 12,641 clientes de este municipio no cuentan con este energético.

EPM y sus empresas contratistas aumentaron el número tractocamiones a la operación y transporte para disminuir el impacto del trayecto Caucasia – Medellín – Urabá que exige una distancia a recorrer superior a los 800 kilómetros, contando ida y regreso.

ANI y DEVIMAR mantiene habilitados los siguientes horarios para el paso de los vehículos de Gas por el Túnel de Occidente durante este fin de semana: 2:00 a.m., 5:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 p.m. Estas entidades y EPM evalúan la posibilidad de adicionar de manera temporal otros horarios, sin impactar la operación típica del túnel durante este sábado.

Pese a las medidas y esfuerzos interinstitucionales tomadas, es probable que se presenten interrupciones temporales del servicio en Carepa y Necoclí, mientras los vehículos llegan a las estaciones descompresoras.

Se recomienda a clientes y usuarios de este servicio que durante el periodo de desabastecimiento mantengan cerradas las perillas y las válvulas de paso de los gasodomésticos, así como la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.

EPM presenta excusas a la comunidad por este evento ajeno a su voluntad y recuerda que su mayor interés es brindar la continuidad del servicio de gas a los antioqueños.

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 y 01 8000 415 115 o en las redes sociales X (anterior Twitter): @epmestamosahi y Facebook: EPMestamosahi.

Vea más noticias de Antioquia.