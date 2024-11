Presidente del Senado, Iván Name

Este jueves la capital de Santander será escenario de la segunda audiencia pública sobre Regiones Autonómicas, que promueve el presidente del Senado, Iván Name, como fórmula para superar el atraso, la pobreza y la guerra que vive nuestro país.

De acuerdo con Name, la idea es que en Bucaramanga las diferentes fuerzas sociales, líderes políticos y empresariales, así como los diferentes grupos sociales, expongan sus consideraciones sobre la necesidad de darle más poder de decisión a las regiones, en materia económica y política, de tal manera que sean las propias regiones las que tracen el camino del desarrollo.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

“Queremos convocar a las fuerzas sociales, a las diferentes organizaciones que quieran participar, a los diversos expositores, para que tengamos un escenario donde podamos formular nuestras inquietudes; no es solo para seguir diciendo que no nos gusta el país en el que vivimos por las deficiencias de nuestro modelo geopolítico, sino para plantear la salida, llevamos 200 años hablando de los cambios y, verdaderamente, el cambio estructural de una sociedad se da cuando su modelo geopolítico como el centralismo, que causa atraso, pobreza y guerra, es reemplazado por el de las regiones autonómicas, política y presupuestalmente hablando”, explica el presidente Name.

Le puede interesar: Nuevo incendio al sur de Bogotá: Llamarada en el barrio Timiza, Kennedy

La audiencia se realizará en el centro de convenciones Neomundo de la ciudad de Bucaramanga desde las 8:00 de la mañana, con la participación de los mandatarios departamentales del centro oriente del país, así como de los alcaldes de Bucaramanga, Cúcuta, Tunja y Arauca, con quienes se analizarán los resultados alcanzados en varios países europeos.

Más noticias de Política