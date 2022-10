Atlético Nacional presentó oficialmente a Paulo Autuori como su nuevo director técnico

in

En la mañana de este jueves, 13 de octubre, Paulo Autuori fue presentado de forma oficial como el nuevo técnico de Atlético Nacional. El estratega brasileño ya había estado en la institución en el 2019 y pese a que no consiguió títulos, sí otras cosas importantes.

Las declaraciones del entrenador en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, generaron bastante expectativa en los asistentes. El DT fue sincero y dejó claro que prefiere trabajar con jóvenes de la cantera a tener que traer extranjeros que no aporten mucho al proceso. A la vez contó por qué razón se motivó a regresar, más allá de su inesperada salida en 2019 y las dificultades que tuvo.

Autuori no consiguió títulos en su primer proceso, no obstante, dejó varios puntos positivos y buenas relaciones a la interna del club. La consolidación de futbolistas como Nicolás Hernández y Sebastián Gómez fue uno de esos logros.

Frente a su regreso al verde, el brasileño reveló: “Solamente iba a salir de Brasil para volver a entrenar a nivel internacional. He estado muy cómodo y en un ambiente donde había mucho respeto. El tiempo que pasé acá, más allá de los futbolístico, quedará por siempre en mi corazón: amistades que hice, la ciudad y la atmósfera. Para mí eso es fundamental”.

Paulo Autuori conoce las necesidades de Nacional y esa búsqueda de consolidar jóvenes de la cantera: “Creo en el desarrollo individual de los jugadores jóvenes. Para mí no hay otro camino y eso fue lo que más me llamó la atención de Atlético Nacional. Eso me hizo volver con mucho gusto a Nacional. Esa fue la clave para regresar. Seguramente algunas cosas van a cambiar desde lo estratégico, pero serán muy sutiles”.

El primer reto para el nuevo técnico del cuadro antioqueño será el duelo ante el Deportivo Pereira en condición de visitantes, el cual se disputará el domingo, 23 de octubre a partir de las 4:05 de la tarde.