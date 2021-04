¿Contempla Nacional cambiar de estadio para partido ante Argentinos?

Minuto30.com- Los hinchas de Atlético Nacional están alarmados por las complejas condiciones en la que se vio el gramado del Estadio Hernán Ramírez Villegas en el partido de Copa Sudamericana, entre La Equidad y La Guaira.

Video reportaje: ¿Contempla Atlético Nacional cambiar de estadio para partido ante Argentinos?

A diferencia de los seguidores del equipo, el cuerpo técnico del ‘Verde’ no tiene está preocupación, pues debido a que venía de viaje con el resto del grupo, no pudo observar el mencionado juego y por ende no se percató del mal estado de la cancha del estadio de Pereira.

Alexandre Guimaraes confía en que el próximo jueves, cuando deberán enfrentar a Argentinos Juniors, en la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, el césped del Hernán Ramírez Villegas va a estar en optimas condiciones.