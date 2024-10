¡Atención! Atentado con explosivos en la vía Popayán – Cali

Resumen: Nuevo atentado en Cauca: disidencias de las Farc activan artefacto explosivo en la vía Panamericana. El ataque, perpetrado por alias Iván Mordisco, deja un carril bloqueado en el sector Túnel Cajibío. Detalles adicionales: Fecha y hora del atentado: Madrugada del sábado 13 de abril de 2024, a las 4:40 am Lugar: Sector El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca) Autoría: Disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco Modalidad del ataque: Activación de artefacto explosivo instalado en una alcantarilla Víctimas: No se reportan víctimas fatales ni heridos Efectos del atentado: Paso a un carril vía Cali - Popayán, en el sector Túnel Cajibio, km 19+850, aplica en ambos sentidos. No hay ruta alterna. Importancia: Esta noticia es importante porque refleja la persistencia de la violencia en Colombia, especialmente en zonas rurales como el Cauca. El atentado contra la vía Panamericana afecta la movilidad de las personas y pone en riesgo su seguridad.