¡Atención!La nueva variante del COVID llamada arcturus ya está en Colombia

La nueva variante que llegó a Colombia es llamada arcturus una variante que puede tener los mismo síntomas del ómicron pero es menos letal.

Colombia ya presenta pacientes de arcturus, en Bogotá y Boyacá.

Los pacientes presentan síntomas como: tos, fiebre y dificultades respiratorias, la nueva variante se identifica por que arcturus puede provocar irritación en los ojos o conjuntivitis.

En una entrevista con Blu Radio el epidemiólogo Jaime Ordoñez explicó que, aunque puede aumentar la probabilidad de contagio, no es más letal. Es decir, no representa una amenaza y que no hay motivos para preocuparse.

Arcturus, una nueva cepa de coronavirus identificada como XBB.1.16, la Organización Mundial de la Salud (OMS)viene monitoreando esta cepa desde enero del año 2023 . Se trata de una variante del mismo linaje que ómicron.

