Por no pasar un examen, ataron a un árbol y golpearon a un profesor de matemáticas

Los estudiantes se habrían enojado por no pasar un examen, al parecer la calificación no era la que esperaban los alumnos y tomaron a la fuerza al profesor de matemáticas para atarlo a un árbol.

De acuerdo con la prensa en India, un profesor fue golpeado y amarrado a un árbol luego de haber reprobado a un grupo de alumnos. Además, han detallado que hay unos 200 estudiantes que estuvieron involucrados en el incidente.

Los estudiantes recibieron la calificación de doble D, es decir, reprobado, por lo que decidieron atacar al profesor.

Se pudo conocer que los estudiantes «secuestraron» al profesor para hacer las fechorías. Junto al docente de matemáticas también fueron amarrados dos funcionarios de las institución.

#Breaking

Another shocker from #Dumka: Teachers tied to tree by students for hours, severely beaten for failing eleven students- video filmed by students goes viral.

Siddhartha Talya with more on the story. pic.twitter.com/cMSuD5oUat

— TIMES NOW (@TimesNow) August 31, 2022