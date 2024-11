Así se jugará la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay

Resumen: La última jornada del todos contra todos en la Liga BetPlay está aquí. Un fin de semana lleno de emociones donde se definirá el último clasificado a los cuadrangulares semifinales. Este sábado 27 de abril: 7:00 p.m.: Atlético Nacional vs. Deportes Tolima (Estadio Atanasio Girardot) - Sin trascendencia en la tabla. Domingo 28 de abril: 3:00 p.m.: Patriotas vs. Deportivo Pasto (Estadio La Independencia) - Importante para el descenso. 5:00 p.m.: Águilas Doradas vs. Fortaleza, Bucaramanga vs. Alianza Petrolera, Deportivo Cali vs. Junior, Jaguares vs. Independiente Santa Fe, La Equidad vs. Deportivo Pereira, Millonarios vs. Boyacá Chicó, Once Caldas vs. América de Cali. El partido más atractivo: 5:00 p.m.: Envigado vs. Independiente Medellín (Estadio Metropolitano de Itagüí) - DIM necesita ganar y esperar resultados para clasificar.