Así funcionará TransMilenio durante el Día sin carro y sin moto

El Sistema Integrado de Transporte Público estará operando con el 100% de su flota, como lo hace de manera regular: 10.543 vehículos. TransMilenio y TransMiZonal funcionarán de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., y TransMiCable de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Durante las horas pico, reforzaremos la oferta de servicios que presentan mayor demanda, desde Centro Control haremos monitoreo en tiempo real para brindar una mejor experiencia de viaje a nuestros usuarios.

Para los amantes de la Bicicleta están disponibles 8.001 cupos en las TransMiBicis, ubicadas en 27 puntos estratégicos de la ciudad, en su mayoría dentro de la infraestructura del Sistema, está oferta está dirigida a quienes elijan combinar bicicleta y transporte público.

También, es fundamental que los usuarios del Sistema, cuenten con la tarjeta TuLlave personalizada y recargada para evitar aglomeraciones al ingreso de las 139 estaciones del Sistema. Actualmente, contamos con más de 4.500 puntos de recarga en la ciudad, así como canales virtuales donde podrá recargar su tarjeta.

“El Día Sin Carro y Sin Moto es una excelente oportunidad para promover una ciudad más limpia. Desde TransMilenio ofrecemos el 100% de nuestra flora al servicio de los más de 4 millones de usuarios que se mueven en TransMi de manera más rápida y eficiente. Invitamos a todos los ciudadanos a sumarse a esta jornada para disfrutar de una ciudad más saludable y menos contaminada”, afirmó, María Fernanda Ortiz, gerente general de TRANSMILENIO S.A.

En materia de seguridad están los equipos en territorio acompañando y orientando a los usuarios del Sistema:

746 policías.

200 gestores.

27 enlaces operativos.

32 equipos de monitoreo

Les recomendamos a todos nuestros usuarios planificar sus viajes a través de la TransMi[App], consultar nuestra página web www.transmilenio.gov.co y seguirnos en el canal oficial de WhatsApp en el que recibirán información en tiempo real.

En apoyo a la iniciativa del Día sin Carro y sin Moto, y para fomentar el uso del transporte público, TRANSMILENIO S.A. ha decidido implementar horarios flexibles para sus colaboradores administrativos. Esto ayudará a reducir la congestión en estaciones y buses del sistema.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: Bogotá se prepara para el Día sin carro y sin moto este 6 de febrero

Este escalonamiento será de la siguiente manera:

6:00 a.m. a 3:30 p.m.

8:00 a.m. a 5:30 p.m.

10:00 a.m. a 7:30 p.m.

Es importante destacar que la operación del sistema se mantendrá sin novedades y seguirá funcionando en sus horarios habituales.

Por último, 38.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.

Te puede interesar: Conoce más sobre el Día sin carro y moto en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa

La Secretaría de Movilidad invita a la ciudadanía a unirse a esta jornada, resaltando que pequeñas acciones colectivas, como escalonar los horarios laborales o elegir modos de transporte alternativos, generan grandes impactos en la movilidad, la calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos.

Aquí más Noticias de Bogotá