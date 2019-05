Así está la movilidad en Bogotá a esta hora de la mañana del lunes 27 de mayo

Minuto30.com-. A esta hora Minuto30.com le entrega un panorama sobre el estado de la movilidad en las vías de la ciudad de Bogotá. Según la cuenta de Twitter de la Secretaría de Movilidad -@BogotaTransito-, algunas vías presentan diferentes novedades.

El TransMilenio no reporta ningún incidente.

Vías con movilidad reducida

Incidente vial entre particular 🚗y bus 🚌, en la Av. Cali con calle 54 sur, sentido norte-sur.

Incidente vial entre particular 🚗 y taxi 🚖, en la calle 80 con carrera 21, sentido or-oc.

Incidente vial entre furgón 🚛 y motociclista 🏍️ , en la calle 63b con carrera 113 b bos.

Incidente vial entre particular 🚗 y motociclista 🏍️, en la Av. Américas con carrera 46, sentido or-oc.

Incidente vial entre particulares 🚗, en la Av. Circunvalar con calle 76, sentido sur-norte.

Incidente vial entre bus 🚌 y particular 🚗, en la carrera 50 con calle 3, sentido sur-norte.

Incidente vial entre motociclista 🏍️ y ciclista 🚴‍♂️, en la Av. Primero de Mayo con carrera 68, sentido or-oc.

Incidente vial entre motociclista 🏍️ y bicitaxi, en la calle 150 con carrera 96, sentido oc-or.

Incidente vial entre dos motociclistas 🏍️, en la carrera 91 a c on calle 42 c sur.

Incidente vial entre motociclista 🏍️ y ciclista 🚴‍♂️, en la calle 80 con carrera 73a, sentido oc-or.

Incidente vial entre particulares 🚗, en la carrera 7 con calle 32, sentido norte-sur.

Incidente vial entre particulares 🚗, en la calle 53 con carrera 85, sentido or-oc.

Incidente vial entre taxi 🚖 y peatón 🚶‍♂️, en la calle 136 con carrera 95a.

Incidente vial entre bus 🚌 y motociclista 🏍️, en la carrera 68 con calle 56, sentido sur-norte.

Incidente vial entre particular 🚗 y peatón 🚶‍♂️, en la calle 68 con carrera 20, sentido oc-or.

Incidente vial entre particular 🚗y bus 🚌, en la carrera 57 con calle 119a, sentido norte-sur.

Incidente vial entre particular 🚗y camioneta 🚘, en la NQS con Av. Dorado, sentido sur-norte.

Incidente vial entre particular 🚗y bus 🚌, en la carrera 9 con calle 52 sur, sentido norte -sur.

Incidente vial entre particular 🚗y motociclista 🏍️, en la calle 163 con carrera 8f.

Incidente vial entre particular 🚗y bus 🚌, en la calle 72 con Av. Cali, sentido or-oc.

Incidente vial entre particular 🚗 y motociclista 🏍️, en la carrera 50 con calle 3, sentido sur-norte.

Incidente vial entre particular 🚗y motociclista 🏍️, en la calle 51 con carrera 28.

Incidente vial entre particular 🚗 y colectivo 🚌, en la Av. Cali con calle 42 sur.

Incidente vial entre particular 🚗 y camión 🚚, en la Av. Boyacá con calle 80, sentido norte-sur.

El pico y placa para hoy:

🚘 Particulares: impares

🚍 TPC: 1-2

🚖 Taxis y Especiales: 3-4

🚌 Ambiental: 6