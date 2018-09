Así defendió el alcalde Peñalosa las decisiones sobre el Metro de Bogotá

Minuto30.com-. El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que todas las decisiones técnicas, legales y financieras tomadas en relación con la primera línea del Metro para Bogotá “han sido las correctas”.

“Hay unos enemigos trasnochados del Metro que no hacen sino querer tumbar este proyecto. Pero esta es una iniciativa que hemos trabajado con el Gobierno Nacional detalladamente, esto no es carreta, es un proyecto serio que hoy no solo tiene el respaldo de la Nación, sino de la banca internacional”, sostuvo el mandatario.

Recordó que el Metro de Bogotá será uno de los que moverá a más pasajeros por kilómetro y reiteró que todas las decisiones relacionadas con este proyecto han venido siendo respaldadas por los jueces.

“Los jueces han venido fallando y respaldando lo que hemos venido haciendo, pero todavía hay algunos que les está doliendo que hagamos un Metro en Bogotá. Estamos convencidos de que todo lo que hemos hecho es totalmente correcto en términos legales y técnicos y financieros”, recalcó.

Señaló además el alcalde que el proyecto avanza en su fase de preselección de los posibles proponentes para la licitación final, que sería adjudicada el próximo año.

En relación con las vigencias futuras aprobadas por el Concejo, el alcalde indicó que no conoce ningún caso en el que un debate de control político haya tumbado una aprobación para una iniciativa tan trascendental para la ciudad.

“Hemos hecho las cosas bien, con solidez jurídica. Nosotros estamos avanzando para darle a Bogotá un Metro que va a ser extraordinario. Hemos venido trabajando durísimo en este proyecto. Es mentira que hubiéramos recibido todo listo para empezar a construirlo. Hemos trabajado día y noche desde el primer día y hoy estamos con todo asegurado para que el Metro quede contratado el año entrante”, concluyó.