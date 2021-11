«Las mamás son las que más sufren», circula esta fotografía tras el asesinato de un joven en Urabá

La tarde del pasado sábado 27 de noviembre fue asesinado un joven en el municipio de Apartadó en el Urabá, antioqueño. Una fotografía de su madre llorando junto al cadáver ha causado tristeza.

Sicarios llegaron hasta una calle del barrio Alfonso López y sin mediar palabra le dispararon hasta la muerte a un joven que se hacia llamar «Lucho», la noticia llegó rápidamente a oídos de su madre quien en medio de su sufrimiento y desconsuelo solo pudo dejar caer su cuerpo sobre el de su hijo sin vida en el asfalto.

«Jóvenes tomen conciencia. Que una madre sufre mucho por lo que les pase a ustedes. No es la madre que debe enterrar a sus hijos, son los hijos que deben enterrar a sus padres cuando ya lo dieron todo en esta vida por ustedes, cuando ya ellos estén viejitos», «jamás habrá otro ser viviente como la madre, que sufre, que llora tantas angustias y penurias por sus hijos», «las mamás son las que más sufren», «sin embargo algunos jóvenes no entienden o no dimensionan el daño y sufrimiento que les causan», fueron algunos de los comentarios de cibernautas tras conocer la imagen.

