¡Haciendo fila para votar! Asesinan a venezolano en centro de votación

San Francisco (Venezuela), 21 nov (EFE).- Un hombre fue asesinado este domingo en Venezuela cuando hacía fila para votar a las afueras en un centro electoral en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, donde, además, dos personas resultaron heridas, informó a Efe una testigo, mientras las autoridades desvinculan el suceso de los comicios regionales y locales.

«He designado un equipo de altos gerentes del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) que se trasladen hasta San Francisco, estado Zulia, para esclarecer el hecho donde fallece un hombre y resultan lesionadas dos personas», dijo el director del cuerpo de seguridad, Douglas Rico, en Twitter.

De acuerdo con una testigo que se encontraba en el centro de votación, identificada como Alejandra Bustamante, un grupo de personas se bajaron de unos vehículos y comenzaron a empujar para dispersar a los electores y dispararon en el lugar.

«Le cayeron a patadas a todos los de la cola y a mi me empujó y no me dejó hacer mi proceso de votación», dijo a Efe Bustamante, quien también denunció que cerca del colegio electoral ubicado en el municipio San Francisco de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, había un grupo de opositores que fueron «atacados».

Por su parte, el director del Cicpc indicó que las «primeras pesquisas desvinculan el hecho» de las elecciones, una afirmación que también fue reforzada por el ministro de Interior, Remigio Ceballos, quien afirmó que el suceso es «aislado» al desarrollo de los comicios.

Aunque ni Rico ni Ceballos identificaron a las víctimas, una minuta policial indicó que el asesinado es el ciudadano Antonio Urdaneta, de 38 años, y los heridos Johan José Montero, de 19 años, y Sonia Urdaneta, de 57 años.

Todos fueron trasladados a un hospital de la zona, pero Urdaneta llegó sin signos vitales, según la misma minuta.

Sobre el suceso también se pronunció el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, quien pidió «atención» a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que se encuentra en el país.

Venezuela celebra hoy elecciones regionales y locales para escoger a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores a los consejos legislativos y 2.471 concejales.

Para estos comicios están llamados a votar algo más de 21 millones de personas.